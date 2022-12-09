"6 yaşında dini nikah" iddiasıyla ilgili olay sözler! O isim açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 6 yaşındayken dini nikahla "evlendirdiği" iddiasıyla ilgili kafasında soru işaretleri olduğunu söyledi.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G.’nin kardeşlerinin açıklamalarını izleyince kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı. Abisi ve iki kız kardeşi H.K.G.’nin Kuran-ı Kerim’i okumaya geçtiğinde ya da hafızlık merasimi öncesinde kendi ısrarı üzerine gelinlik giyip fotoğraf çektirdiğini anlattılar. Kendileri de gelinlik giymişler. İki kız kardeş o fotoğrafları paylaştılar. Ayrıca bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı.

Bu olay için aynı şeyi söylemiyorum. Ama bunun üzerinden muhafazakâr insanları töhmet altında bırakmaya çalışmayalım. Eğer birileri bunun üzerinden yeni bir Fadime Şahin-Müslüm Gündüz komplosu hazırlıyorsa ortaya çıkaralım.”