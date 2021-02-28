6 ülkeye tıbbi malzeme sattılar! Meslek liseleri artık ihracat yapıyor

Bu kapsamda, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin’de bulunan 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ürünleri, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, Çekya, Belçika ve Fransa’ya ihraç edildi.



Gelir % 100 arttı



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Son iki yılda yapılan üretimlerden elde edilen gelir 2018 yılındakine göre yüzde 100 arttı ve 500 milyon lira bandına ulaştı. Bu yüzde 100’lük artış 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde üretim yapılamamasına rağmen sağlandı. Bu durum potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor” dedi.