6 ülkeye tıbbi malzeme sattılar! Meslek liseleri artık ihracat yapıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) verilen desteklerle, Kovid-19 salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan ürünleri üreterek ülkenin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı veren meslek liseleri talep üzerine ilk kez yurt dışına da ihracat yapmaya başladı.
Bu kapsamda, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin’de bulunan 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ürünleri, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, Çekya, Belçika ve Fransa’ya ihraç edildi.
Gelir % 100 arttı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Son iki yılda yapılan üretimlerden elde edilen gelir 2018 yılındakine göre yüzde 100 arttı ve 500 milyon lira bandına ulaştı. Bu yüzde 100’lük artış 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde üretim yapılamamasına rağmen sağlandı. Bu durum potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor” dedi.