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6 ülke tehlike altında! İran’da son 40 yılın en büyük çekirge istilası

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Sudan ve Eritre'deki çekirge istilasının Mısır ve Suudi Arabistan'ı da etkisi altına alacağı uyarısında bulundu.

19 Nisan 2019 Cuma 23:15
6 ülke tehlike altında! İran’da son 40 yılın en büyük çekirge istilası

İran, son 40 yılın en büyük çekirge istilası ile mücadele ediyor. Yaklaşık 6 şehirde görülen çekirgelerin, tarlalara zarar vermeye başladığı belirtildi.

Yerel medya, İran'da son 40 yılın en büyük çekirge istilasının gerçekleştiğini duyurdu. Çekirgelerin yaklaşık 10 haftadır Arap Yarımadası'ndan İran'a yolculuk ettiği; yaklaşık 6 şehirde bulunan tarlalara ve tarım alanlarına zarar verdiği belirtildi.

İran'daki önleyici faaliyetler de ocak ayından bu yana devam ediyor. Yetişkin çekirge sürüleri günde ortalama 150 kilometre mesafe katedebiliyor ve yetişkin bir böcek günde kendi ağırlığı kadar gıda tüketebiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, çekirgelerin yayılmasının gıda güvenliği için yıkıcı bir tehdit oluşturacağı konusunda uyarmaya devam ediyor.

BM de uyardı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Sudan ve Eritre'deki çekirge istilasının Mısır ve Suudi Arabistan'ı da etkisi altına alacağı uyarısında bulundu

FAO'nun açıklamasında, Eritre ve Sudan'ın Kızıldeniz sahili boyunca uzanan ovalardaki bol yağışlar, ekim ayından bu yana çekirgelerin iki nesil üremesine neden oldu. Bu da çekirge nüfusunda oldukça hareketli sürülerin oluşmasına yol açtı" denildi.

Pakistan ve Hindistan'a kadar yayılabilir

Örgütün açıklamasında, çekirgelerin yayılmasının Hindistan-Pakistan sınırına uzanma riskinin bulunduğu da belirtildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün çekirge uzmanı Keith Cressman, yaptığı açıklamada, "Yaz mevsimi üreme dönemi başlamadan önceki gelecek üç ay, çekirgelerin yayılması durumunu kontrol altına almak için kritik öneme sahip olacak." diye konuştu.

"Mevcut istilanın daha fazla yayılmaması iki ana faktöre bağlı" diyen Cressman, bunlardan ilkinin Sudan, Eritre ve Suudi Arabistan ile çevre ülkelerdeki çekirgelerin ürediği alanlarda etkin kontrol ve izleme önlemleri. İkincisinin ise Arap Yarımadası'nın iç kesimlerini kapsayan Kızıldeniz'in her iki yakasında, Mart ve Mayıs ayları arasındaki yağış yoğunluğu olduğunu dile getirdi.

Bu arada örgüte bağlı ekiplerin Mısır, Eritre, Suudi Arabistan ve Sudan'da aralık ayından bu yana yaklaşık 85 bin hektarlık alanda kontrol operasyonları yürüttüğü ve olumlu neticeler alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 23:15
  1. İran
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Çekirge
  4. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

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