6 terör şüphelisi gözaltına alındı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. DHA'da yer alan habere göre Saray ve Başkale ilçelerine düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.