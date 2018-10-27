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6 terör şüphelisi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Saray ve Başkale ilçelerinde düzenledikleri terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:37
6 terör şüphelisi gözaltına alındı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. DHA'da yer alan habere göre Saray ve Başkale ilçelerine düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:37
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