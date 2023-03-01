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Yaşam 6 şüpheli böyle yakalandı! Çamurla yakayı ele verdiler
Yaşam

6 şüpheli böyle yakalandı! Çamurla yakayı ele verdiler

Kırklareli’nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 10:32:00 -
6 şüpheli böyle yakalandı! Çamurla yakayı ele verdiler

Kırklareli’nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Yörüktepe mevkii ve Kıyıköy beldesi yakınlarında jandarma ekipleri şüpheli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Yörüktepe mevkiinde durdurulan bir araçta bulunan 2 şüphelinin üstlerinin çamurlu olduğunu fark eden ekipler harekete geçti. Ekipler araçta yaptığı aramada kontrolde el dedektörü, mini dedektör, ahşap saplı kazma, murç ve kürek ele geçirdi.

Kıyıköy beldesi yakınlarında ise ekipler durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada dedektör, hilti, şarjlı matkap, dijital boşluk arama çubuğu ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli hakkında adili işlem başlatıldı.

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