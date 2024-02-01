6 Şubat hakkında konuşurken "130 bin canımız gitmiş" sözü gündem olmuştu! Murat Kurum'dan açıklama geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında beklenen İstanbul depreminin etkisinin, 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini geçeceğini söyledi. Kurum'un yayın sırasında sarf ettiği "130 bin canımız gitmiş" cümlesi ise izleyenlerin kafasını karıştırdı.

6 Şubat depremleri için ölü sayısını 50 bin civarı açıklayan resmi makamların aksine 130 bin rakamını kullanan Kurum'un sözleri çeşitli iddialara neden olurken, konu bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.

Murat Kurum'un açıklamasının ardından program sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Işık, Kurum'un verdiği rakamın Türkiye'de bu zamana kadar olan depremlerde hayatını kaybeden toplam vatandaşları kastettiğini ifade etti.

Işık paylaşımında şunları söyledi; "Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."

Öte yandan İBB Başkan adayı Murat Kurum da X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kurum, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler" ifadelerini kullandı.

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