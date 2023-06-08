6 Şubat depremlerine dikkat çekmek için… Fransa ve Türkiye veteranları gösteri maçı…
Ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu öncülüğünde, 9 Haziran Cuma günü saat 14.15’de Bahçelievler İl Özel İdare Stadı’nda “Europe Football’’ platformunun katkılarıyla gösteri maçı düzenlenecek.
Ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu öncülüğünde, 9 Haziran Cuma günü saat 14.15’de Bahçelievler İl Özel İdare Stadı’nda “Europe Football’’ platformunun katkılarıyla gösteri maçı düzenlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Omuz Omuza kampanyasına, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun desteğiyle düzenlenen organizasyonda Fransız Milli Takımı’nın, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Barcelona ve PSG’nin efsane oyuncuları Robert Pires, Christian Karembeu, Abou Diaby, Philippe Christanval, Sidney Govou gibi yıldızlar forma giyecek.
Bahçelievler Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşecek gösteri maçının ardından amatör futbolda sezon şampiyonunun belirlendiği İstanbul Şampiyonluk müsabakası ise Saat: 16.00’da İFA Spor - Sarıyer Yenimahallespor takımları arasında oynanacak.
Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek ve kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızın anısına düzenlenen organizasyona ilginizi bekleriz.
GÖSTERİ MAÇI PROGRAMI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Tarih : 9 Haziran 2023 Cuma
Saat : 14.15
Yer : Bahçelievler İl Özel İdare Stadı Bahçelievler/İstanbul (Fevzi Çakmak Mahallesi, Fatih Caddesi, Çakmak Sokak)