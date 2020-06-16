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Aktüel

6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, eylül ayında "tedbirli" koşulacak

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:50:49 -
6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, eylül ayında "tedbirli" koşulacak

EDİRNE (AA) - Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eylül ayında kontrollü şekilde yapılacağını söyledi.

Akdağ, Edirne Kent Ormanı'nda düzenlediği basın toplantısında, normalleşme uygulamaları çerçevesinde spor etkinliklerinin yapılmaya başladığını ifade etti.

Nisan ayında yapılması planlanan maratonun Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatan Akdağ, "Normalleşme süreci kapsamında çalışmalarımıza başladık. Bakanlığımız ve federasyonumuzun belirlediği kurallar çerçevesinde maraton, 13 Eylül'de koşulacak." dedi.

Maratona kayıtların derneğin internet sitesi üzerinden sürdüğünü aktaran Akdağ, "Kayıt yaptıran birçok yabancı sporcu var. Güzel bir ilgi var. Spor, dostluk, barış ve kardeşliktir. Maratonda gerekli tüm önlemler alınacak. O gün için Bakanlığın belirlediği koşullar neyi gerektiriyorsa o yapılacak. Edirne ve Türkiye için çok güzel etkinlik olacağı umudunu taşıyoruz." diye konuştu.

Maratonun bu yıl "çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacağını belirten Akdağ, dernek üyesi bisikletçilerle maratonun güzergahında çevre temizliği yapılacağını da sözlerine ekledi.

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