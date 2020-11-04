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Eğitim 6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | Diğer sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Eğitim

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | Diğer sınıflar okula ne zaman başlayacak?

6. sınıflar hangi gün okula gidecek son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Ancak 6.,7.,10. ve 11. sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca kişi diğer sınıfların ne zaman okula gideceğini merak ediyor. Peki, 6. sınıflar kasım ayında okula başlıyor mu? 9 Kasım’da 6. sınıflar okula başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:58:00 -
6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | Diğer sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Açılmayan sınıflar ne zaman okula dönecek? | Koronavirüs salgınının etkilediği alanların başında eğitim geliyor. ülkemizde ilk vaka tespit edilir edilmez sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu okullar kapatıldı. Eğitim uzaktan olarak devam etti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle uzaktan başladı. 21 Eylül’de yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına döndü. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılacak?

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | Diğer sınıflar okula ne zaman başlayacak?

6. sınıf öğrencileri ve velileri yaşanan son gelişmeleri merak ediyor. Milyonlarca kişi 6. sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıflarımızın bir kısmında daha eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması kararını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz” dedi.

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