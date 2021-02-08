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Eğitim 6. sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta 6. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Eğitim

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta 6. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

6. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor mu? Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta yurt genelinde ise kademeli olarak yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlayacak. Peki, 6. sınıflar okula gidecek mi? 6. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlar? 6.sınıflar ayın kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 13:54:00 -
6. sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta 6. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilse de vakalar artınca 20 Kasım’da okullar yeniden kapandı. Milyonlarca öğrenci 6. Sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 6.sınıflar ne zaman okula gidecek?

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta 6. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yüz yüze eğitim köy okullarında 15 Şubat’ta başlayacak. 15 Şubat’ta köy okullarında tüm sınıflar tam zamanlı olarak açılacak. Yurt genelinde ise yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlayacak. 1 Mart’ta ilkokul, 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. 6. Sınıfların ne zaman okula döneceği ise henüz belli değil. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 6.,7., 10. ve 11 sınıflar yüz yüze eğitime hiç katılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diğer sınıfların ne zaman açılacağı sorularına yönelik, “Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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