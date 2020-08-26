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Spor 6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nı Arkas Spor kazandı
Spor

6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nı Arkas Spor kazandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:50:39 -
6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nı Arkas Spor kazandı

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nı Arkas Spor kazandı.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun üçüncü ve son gününde TFL Altekma'yı 25-18, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden Arkas Spor, namağlup tamamladığı turnuvada ilk sırada yer aldı.

Bu müsabakadan önceki karşılaşamda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yenen Afyon Belediye Yüntaş da organizasyonda üçüncülüğü elde etti.

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