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Gündem 6 şehirde düğmeye basıldı: Gözaltılar var
Gündem

6 şehirde düğmeye basıldı: Gözaltılar var

Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:19:00 -
6 şehirde düğmeye basıldı: Gözaltılar var

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına ilişkin, örgütün dernek faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li parti yöneticileri ile bazı avukatların da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

HDP ve DBP parti binaları ile şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP il başkanlarının da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyonda, aralarında HDP il başkanı ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 18'i tutuklanmıştı.

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