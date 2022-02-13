6 muhalefet liderinden ortak açıklama
5 saat 30 dakika süren toplantının ardından 6 muhalefet lideri ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, mutabakat metninin 28 Şubat 2022'de açıklayacağı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bu akşam bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın katıldığı toplantı 5 saat 30 dakika sürdü.
Metin 28 Şubat'ta açıklanacak
Açıklamada, "Yeni sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacağız" denildi.
İşte 6 Siyasi Parti Genel Başkanının ortak açıklaması: