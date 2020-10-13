6 milyon yıl öncesine ait maymun fosilleri keşfedildi

Bilim insanları, Çin'in Yünnan eyaletinde bulunan bir madende gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucu 6,4 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünülen maymun fosilleri keşfettiklerini duyurdu.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, Çin'de bir linyit madeninde ortaya çıkarılan fosil örnekleri üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucu, bu fosillerin maymunlara ait olduğu belirlendi.

Söz konusu keşifle ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacı Jablonski, "Doğu Asya'daki yaşayan birçok maymuna yakın ya da aslında atası. Paleontoloji perspektifinden bakıldığında ilginç olan şeylerden biri, bu maymunun Asya'daki en eski maymunlarla aynı yerde ve aynı zamanda ortaya çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.

İncelenen fosillerle birlikte keşfedilen maymun türlerinin beslenme alışkanlıklarından yaşam biçimlerine kadar birçok bulgu elde ettiklerini dile getiren Jablonski, "Moleküler antropolojiden bildiğimiz bu maymunla ilgili büyüleyici olan şey, diğer Colobinae'ler gibi selülozu fermente etme yeteneğine sahip olmasıdır. İneğinkine benzer bir bağırsağı vardı." şeklinde konuştu.

Çalışma sonuçları, Journal of Human Evolution'da yayınlandı.