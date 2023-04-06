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Spor 6 milyar borca dayanan Beşiktaş için cazip teklif!
Spor

6 milyar borca dayanan Beşiktaş için cazip teklif!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 13:58:00 -
6 milyar borca dayanan Beşiktaş için cazip teklif!

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın, Beşiktaş'tan Gedson ile ilgilendiği ve 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın, Beşiktaş'tan Gedson ile ilgilendiği ve 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın elinden kaptığı Gedson Fernandes için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Portekizli oyuncuya, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın talip olduğu öğrenildi.
10 milyon euro...

İngiliz basınında ortaya çıkan haberlere göre; Ada temsilcisi, Gedson için Beşiktaş'a 10 milyon euro ödemeye hazır durumda. Siyah-beyazlılar da başarılı oyuncuyu değerini bulması halinde satmaya sıcak bakıyor.
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24 yaşındaki orta saha, bu sezon 28 maça çıkarken 5 asist katkısı sağladı.

BORÇ 6 MİLYARA DAYANMIŞTI

Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2022 itibarıyla net borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 lira olduğunu açıkladı.

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