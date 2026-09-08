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Spor 6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
Spor

6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

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6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kırmızı beyazlılar ligde Korkmaz ile 6 maçta 2 galibiyet 4 yenilgi almıştı.

Akdeniz ekibinde Bülent Korkmaz ile yollar ayıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor ile haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Bülent Korkmaz, takımın başında çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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