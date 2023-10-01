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Dünya 6 kişi diri diri yandı! "Can kaybı artabilir" deniliyor
Dünya

6 kişi diri diri yandı! "Can kaybı artabilir" deniliyor

Yeniakit Publisher
2023-10-01 13:13:00 -
6 kişi diri diri yandı! "Can kaybı artabilir" deniliyor

İspanya’nın güneyindeki Murcia kentindeki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın güneyindeki Murcia kentindeki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

İspanyol itfaiyesinden yapılan açıklamada, “Bu sabah saat 06.00'da Acil Durum Koordinasyon Merkezine Murcia'nın Atalayas bölgesindeki bir gece kulübünde yangın çıktığına dair çok sayıda çağrı gelmeye başladı. Şu anda birkaç Murcia İtfaiye ekibi olay yerinde yangını söndürmeye çalışıyor. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti” denildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, can kaybının artma olasılığı olduğu ifade edildi. (DHA)

 
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