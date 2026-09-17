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İSLAM 6 katlı tesis hizmete girdi! Safi Arpaguş Erzurum’da 12’nci Kur’an Eğitim Merkezi’ni açtı
İSLAM

6 katlı tesis hizmete girdi! Safi Arpaguş Erzurum’da 12’nci Kur’an Eğitim Merkezi’ni açtı

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6 katlı tesis hizmete girdi! Safi Arpaguş Erzurum’da 12’nci Kur’an Eğitim Merkezi’ni açtı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Erzurum’da hayırsever Düzgün ailesi tarafından yaptırılan Kur’an Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 6 katlı tesis, Türkiye genelinde hizmete giren 12’nci Kur’an Eğitim Merkezi oldu.

Erzurum, Kur’an eğitimi alanında yeni bir merkeze kavuştu. Erzurum’da Düzgün ailesi tarafından İl Müftülüğü yanında yaptırılan ‘Kur’an Eğitim Merkezi’nin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Milletvekilleri Selami Altunok, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar, Düzgün ailesi ve vatandaşlar katıldı. Hayırsever iş insanı Dilaver Düzgün, Kur’an kursu öğrencilerine güvenli, modern, konforlu ve nitelikli bir eğitim merkezi sunduklarını söyledi.

 

“O insanın amel defterini kapatmayacak”

Düzgün ailesine teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, “Eğer insan ebediyet arıyorsa, sadaka-i cariye ile hayatını süslemek zorundadır. Bu cisim, bu beden yok olacaktır. Yok olmayacak olan ve ebedi alemin sakini olacak olan ruhtur. O ruhun ebedi alemdeki huzuru için de işte böylesi düzgün ve güzel işler yapmak, sadaka-i cariye olacak. Hayat fani alemi bitirdikten sonra da o insanın amel defterini kapatmayacak” dedi.

 

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Düzgün ailesine teşekkür plaketi verdi. Törene katılanlar, kurdelesini kestikleri 6 katlı Kur’an Eğitim Merkezi’ni gezerek bilgi aldı.

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