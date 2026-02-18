  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu? Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor Bolu Dağı’nda beyaz örtü ulaşımı zorluyor! Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor! Gürsel Tekin'den CHP ve fonlu medyasına ağır eleştiri: CHP, CHP olalı böyle ikiyüzlülük görmedi! Arkada börek, önde dayak! Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım” Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku
Gündem 6 ilde operasyonu düzenlendi! 9 kişi tutuklandı
Gündem

6 ilde operasyonu düzenlendi! 9 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
6 ilde operasyonu düzenlendi! 9 kişi tutuklandı

Yalova merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bitlis'te düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yalova merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bitlis'te tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, incelemeler sonucunda toplamda 22 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Operasyonlarda, Ankara'da U.İ, İstanbul'da B.Ö, İ.T, M.S, M.A, C.T, Kocaeli'nde Y.Ö.Y, Y.A, Manisa'da B.G, İ.Ç. ve Bitlis'te M.G, A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, U.İ, M.A. ve C.T. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik titiz çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Yalova merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 22 milyon lira tutarında dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Vatandaşlarımızın alın terini hedef alan bu tür suç örgütlerine karşı devletimizin tüm imkanlarıyla mücadele ettiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu başarılı operasyonu koordine eden Yalova İl Jandarma Komutanlığımıza ve süreci titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum. Yalova'da huzur ve güvenliğin temini için her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanmışlardı! 128 zanlı tutuklandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanmışlardı! 128 zanlı tutuklandı

Gündem

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanmışlardı! 128 zanlı tutuklandı

İzmir'de DEAŞ operasyonu!
İzmir'de DEAŞ operasyonu!

Gündem

İzmir'de DEAŞ operasyonu!

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz
ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23