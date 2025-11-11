  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig takımı başkanı tutuklandı

Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Gündem 6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var
Gündem

6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, 6 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Türkiye genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. Son operasyon İzmir merkezli oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, örgüt içerisinde güncel eğitim yapılanması faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen ve örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar illerinde 11 Kasım 2025 günü saat 06.30'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 6 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

FETÖ’ye darbe serisi sürüyor! Rakamlar açıklandı!
FETÖ’ye darbe serisi sürüyor! Rakamlar açıklandı!

Gündem

FETÖ’ye darbe serisi sürüyor! Rakamlar açıklandı!

Firari FETÖ'cü o ilde enselendi
Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

Yerel

Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
Kablo canavarına suç üstü!
Gündem

Kablo canavarına suç üstü!

Rusya’ya ait “Yantar” adlı casus gemi, telekomünikasyon kablolarının bulunduğu bölgede tespit edilerek Hollanda donanması tarafından durduru..
27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Gündem

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23