6 hekimi koronavirüse kurban verdik

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede en önemli görev sağlık çalışanlarına düşüyor. Onlar, hastaları iyileştirebilmek için gecelerini gündüzlerine katıyor. Ne yazık ki, bu süreçte bazı sağlıkçılar da virüse yakalanıyor. Çoğu iyileşse de kimi zaman acı kayıplar da yaşanıyor.

Sağlık camiasında ilk ölümler 1 Nisan’da gerçekleşti. Türkiye’deki ilk vakalara bakan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dâhiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu (67), ölümcül salgını alt etmeye başaramadı.

Aynı gün içerisinde bir elim haber daha geldi. Ateş ve nefes darlığı şikâyetiyle 26 Mart’ta rahatsızlanarak özel bir hastanede tedavi altına alınan Dr. Muharrem İdiz, yakalandığı virüse yenildi. Doktorun böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtildi. Bu vefatın ardından kardeşi Dr. Nuri İdiz de aynı şikâyetlerle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan kardeş İdiz de kurtarılamadı. Hemen tedavi altına alındı. Ancak çabalar yetersiz kaldı. Durumu her geçen gün ağırlaşan Dr. Nuri İdiz hayatını kaybetti.

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Opr. Dr. Nihat Dayanıklı da 14 Nisan’da yeni tip koronavirüse yenik düştü. Önceki gün ise iki kayıp yaşandı. Denizli’de görevli 74 yaşındaki ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan, 20 günlük tedaviye cevap veremedi. İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı da ölümcül salgın sebebiyle hayatından oldu.