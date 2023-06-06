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Tarih 6 Haziran 2020: İslami Cihad Hareketi Yöneticisi Ramazan Şallah'ın vefatı
Tarih

6 Haziran 2020: İslami Cihad Hareketi Yöneticisi Ramazan Şallah'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 05:23:00 -
6 Haziran 2020: İslami Cihad Hareketi Yöneticisi Ramazan Şallah'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, İslami Cihad Hareketi Yöneticisi Ramazan Şallah'ı hayırla yâd ediyoruz.

İslami Cihad Hareketi Lideri Şallah, 1958 yılında Gazze Şeridi’nin Şucaiyye Mahallesi’nde dünyaya geldi. Şallah, Mısır’daki Ez-Zakazik (Al-Zagazig) Üniversitesinin ekonomi bölümünden 1981 yılında mezun oldu.

Şallah, daha sonra İngiltere’de doktora eğitimini tamamlayarak, 1993-1995 tarihlerinde ABD’deki Güney Florida Üniversitesinde Orta Doğu Araştırmaları Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. İslami Cihad Hareketi Lideri Fethi Şikaki’nin İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından 1995’te Malta’da şehit edilmesinden sonra hareketin genel sekreterliğine getirildi.



Şallah, İsrail tarafından 2. Filistin İntifadası sürecinde İsrail hedeflerine yönelik büyük “cihat” eylemlerini yönetmekle suçlandı. ABD makamları Şallah’ı 2003 yılında “terörist” listesine, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da 2017’de “arananlar” listesine ekledi.



Şallah, yakalandığı bir hastalıktan dolayı İslami Cihad’ın liderliğinden çekilmiş yerine Ziyad en-Nahale seçilmişti.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşayan Şallah’ın sağlık durumuna ilişkin 2018 Nisan ayında basında bazı haberler çıkmış, bunun üzerine İslami Cihad Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, “kalp ameliyatı geçiren Şallah’ın durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutulduğu” ifade edilmişti.

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