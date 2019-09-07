Bazı insanlar 6. hastalık ile kızamık arasındaki benzerliklerden dolayı bu ikisini birbiriyle karıştırmaktadır. Peki, 6. hastalık ve kızamık aynı şeyler mi? 6. hastalık ve kızamık arasındaki farklar nelerdir? İşte detaylar...

6. hastalık ve kızamık arasındaki farklar

Bazı insanlar 6. hastalığı gibi deri döküntüsünü kızamık ile karıştırır. Bununla birlikte, bu döküntüler belirgin bir şekilde farklıdır.



Kızamık döküntüsü kırmızı veya kırmızımsı kahverengidir. Genellikle yüzünde başlar ve aşağı doğru hareket eder, nihayetinde tüm vücudu şişlikler ile kaplar.



6. hastalık döküntüsü pembe veya "pembe" renktedir ve tipik olarak yüze, kollara ve bacaklara yayılmadan önce karın bölgesinde başlar.



6. hastalığa sahip olan çocuklar, döküntü göründüğünde genellikle daha iyi hissederler. Bununla birlikte, kızamık olan bir çocuk döküntü yaşarken hala hasta hissedebilir.