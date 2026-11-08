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Yerel 6 gündür haber alınamıyor! 80 yaşındaki Zeynep Nine her yerde aranıyor
Yerel

6 gündür haber alınamıyor! 80 yaşındaki Zeynep Nine her yerde aranıyor

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6 gündür haber alınamıyor! 80 yaşındaki Zeynep Nine her yerde aranıyor

Çanakkale Ayvacık'ta Alzheimer hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk’ten 6 gündür haber alınamıyor.

Ayvacık’ın Yukarıköy köyünde yaşayan Zeynep Öztürk, 2 Kasım’da evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.

 

Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, 6 gündür devam ediyor. Öte yandan çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor. Ayrıca Öztürk’ün en son Taşağıl köyü mezarlığı görüldüğü öğrenildi.

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