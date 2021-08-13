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Yerel 6 göçmen kurtarıldı
Yerel

6 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, bir lastik bottaki 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 23:27:00 -
6 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 6 kişi, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi de yakalandı.

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