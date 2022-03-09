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Ekonomi 6 gemi daha Rusya'dan yola çıktı!
Ekonomi

6 gemi daha Rusya'dan yola çıktı!

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6’sının daha limanlardan kalktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 20:45:00 - 2022-03-09 20:51:45
6 gemi daha Rusya'dan yola çıktı!

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6’sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5’i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor” denildi.

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