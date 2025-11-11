6. Geleneksel Ardahan Yöresel Ürünleri Kültür Festivali

Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Kültür Festivali ile farklı memleketlerin kültürlerini ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Anadolu Kültür Festivali’nde bu kez balı, kazı, ketesi ve peyniriyle Ardahan rüzgarı esti.

Sultangazi Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği’nin düzenlediği Ardahan Yöresel Ürünleri Kültür Festivali’nin protokol töreni ziyaretçi akınına uğradı. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Avrupa Yakası Ardahanlılar Dernek Başkanı Akın Bozkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kafkas Ekibi’nin özel dans gösterisi büyük alkış aldı.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Ardahan güzide bir serhat şehrimiz. Ardahan, önümüzde dönemde daha iyiye daha güzele gidecek çünkü o bölgede yeni bir dönemin kapısı açıldı. Karabağ Zaferi ile birlikte Zengezur Koridoru o coğrafyadan geçecek. Yine Ermenistan ile olan ilişkilerimizin düzelmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde sınır kapıları açılacak, yine o coğrafyada ticaret artacak, üretim artacak. Dolayısıyla gelecekte hem ticarette hem lojistikte kendinden söz ettiren bir il olacak Ardahan”

“Bir ve Beraber Olmak, Kardeş Olmak Hepimizin Sorumluluğu”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Biraz önce Kafkas ekibi burada çok güzel bir gösteri yaptı. Bu gösteri 2000 – 3000 yıllık tarihimizin nerelere kadar dayandığını, sadece 100 yıllık bir devlet olmadığımızı, öncesine ve köklerimize kadar giden bürük bir medeniyet olduğumuzu, medeniyetimizin de büyük unsurları olduğunu, zerafetiyle asillikleri ile hepimize gösterdiler. Sonrasında söz alan kardeşlerimiz de Ardahan’a dair çok güzel şeyler söylediler. Ben de şunu ifade etmek isterim ki Anadolu Kültür Festivaline başladığımızda sadece bir meydan kuralım, sadece belirli zamanlarda insanlar gelsinler burada eğlesinler ve gitsinler demedik. Burada kardeşliği büyütelim, kardeşliği olabildiğince yaygınlaştıralım ve bunu da özde yapalım istedik. 81 vilayetin güzel insanlarının yaşadığı çok güzel şehir burası, Sultan Şehir diyoruz biz buraya. Çünkü bu şehirde yaşayan kardeşlerimiz, vatanına, milletine ve bayrağına gönülden bağlıdır. Vatanı için milleti için şehit olmayı her şeyin önünde görür. Bizler bu coğrafyada biraz önce ifade ettiğim duyguların hakim olması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Kardeşliği büyütmek bizim için çok önemli. Birlik ve beraberlik bizim için çok önemli. Bir ve beraber olmak, kardeş olmak hepimizin sorumluluğu. Bu sorumlulukla yapıyoruz bu organizasyonları. Böyle organizasyonlar hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor, komşularımızla bir araya gelmemize vesile oluyor. Yaklaşık iki aydır her hafta farklı bir ilimizi konuk ediyoruz. Bu kez Ardahan’ı ağırladık. Ardahan’ın sıcak ve misafirperver insanına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Anadolu Kültür Festivali 2 hafta sonra sona eriyor. Sonra kültür sanat sezonumuz çeşitli etkinliklerle devam edecek. Bizim her sezonumuz birer vefadır; geçmiş yıllarda Mimar Sinan, İbn-i Sina, Fuat Sezgin, Aşık Veysel, Cezeri’den sonra geçtiğimiz yıl Filistin’deki soykırımı haykırmak için sezonumuza Hanzala adını vermiştik. Bu sene kültür sanat sezonumuza yakın zamanda kaybettiğimiz Kafkas kökenli, bir Türkiye ve Türkçe sevdalısı olan Yavuz Bülent Bakiler’in adını verdik. Yıl boyunca Yavuz Bülent bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonumuzla sizlerle olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Avrupa Yakası Ardahanlılar Dernek Başkanı Akın Bozkaya, yaptığı konuşmada bu anlamlı organizasyonla hemşehrilerin bir araya gelmesine vesile olan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’a teşekkür etti.

Kaz Eti İkram Edildi

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Dursun ve beraberindekiler kazanların başına geçerek misafirlere, Ardahan denilince akla ilk gelen yiyecek olan kaz eti, bulgur pilavı ile birlikte ikram etti. Alandaki Ardahanlı esnafın sattığı organik ürünlere de rağbet çok oldu.