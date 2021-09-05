6 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta yüz yüze eğitim başlayacak. Bu sebeple pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak İstanbul Ankara?

6 Eylül Pazartesi hava durumu | İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi. Kurumdan yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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