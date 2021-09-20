Kemamci, “Toplum tarafından tamamen unutulmuş olan 6 esir, mesajlarını dünyaya ulaştırmayı başardı. Umarım bu mesaj, esirleri kurtaracak olanlara da ulaşabilmiştir” dedi. Gilboa’dan firar ettikten 13 gün sonra arkadaşı Munadil Yakub Nufeyat ile dün sabah yakalanan Eyhem Kemamci’nin babası, oğlunun İsrail güçlerince Cenin kentindeki bir evde kuşatılmasının ardından, kendisini telefonla aradığını belirtti. Kemamci, “Gece yarısından sonra bana bir telefon geldi. Telefondaki Eyhem’di. Bana, sığındıkları evde yaşayanların hayatlarını tehlikeye atmamak için kendilerini kuşatan İsrail güçlerine teslim olacaklarını söyledi” diye konuştu. Kemamci, oğlunun hayatından endişe ettiğini ve işkenceye maruz kalabileceğinden korktuğunu belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarına devreye girmeleri çağrısı yaptı. Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365’i “idari tutuklu” olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İslami Cihad Hareketi: 6 Filistinlinin hayatlarından İsrail sorumludur

Öte yandan; Gazze’deki İslami Cihad Hareketi’nden yapılan açıklamada, firar eden 6 Filistinlinin hayatlarına gelecek herhangi bir olumsuz duruma karşı İsrail’in sorumlu tutulduğu belirtildi. Açıklamada, Filistin halkı, 6 mahkumun ailelerini ve genel olarak mahkumları desteklemek için gösteri yapma çağrısı yapıldı.

Gözaltı süreleri uzatıldı

Bu arada, Nasıra kentindeki İsrail Sulh Mahkemesi, Gilboa Hapishanesi’nden 6 Eylül’de kaçtıktan sonra yakalanan Zekeriya ez-Zubeydi, Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda’nın gözaltı sürelerinin 10 gün daha uzatılmasına karar verdi.