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İSLAM 6 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

6 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-06 07:02:00 -
6 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (06 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(7) اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زٖينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

(8) وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعٖيداً جُرُزاًؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(7) "Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık."

(8) “Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız."

(Kehf Suresi, 7-8)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Allah Teâlâ, kimlerin daha iyi davranışlarda bulunacağını denemek için bunca güzel nimetleri; malı, mülkü, evlât ve serveti, dünyanın bir süsü olarak yaratıp çekici kılmıştır. Bunun yanında insanları da irade sahibi, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edip ve yaptıklarından sorumlu olacak özellikte yaratmıştır. Böyle olmasaydı denemenin bir anlamı kalmazdı. Fakat Allah bu nimetlerin geçici olduğunu, yeryüzündeki güzellikleri bir gün çerçöp haline getirip yok edeceğini, dünyayı insansız, hayvansız, ağaçsız, bitkisiz ve kupkuru bir çöl haline getireceğini bildirmekte ve dünya nimetlerine bağlanmanın doğru olmadığına dikkat çekerek insanları uyarmaktadır.

Dünyada sürekli olan hiçbir şey yoktur; kıyamet gününde dünya da değişecektir; kalıcı olan yalnız Allah’tır. Bir âyette şöyle buyurulmuştur: “Bir gün gelecek, yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah’ın huzuruna çıkacaklardır” (İbrâhim 14/48; ayrıca bk. Rahmân 55/26-27).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 536-537


 
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kadınların en hayırlısı odur ki, kocası ona sevgiyle bakıp iltifat ettiğinde sevinir.
 Bir şey rica ettiğinde, bu ricasını yerine getirir.
 Namusunda ve malında kocasının hoşlanmayacağı bir harekette bulunmaz."

Kaynak: Ebu Davud, Zekat, 32; İbn Mace, Nikah 5


 

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