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Gündem 6 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

6 düzensiz göçmen yakalandı

Reyhanlı'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:44:00 -
6 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Konuk Mahallesi'nde durdurdu.

Kimlik kontrolünde, araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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