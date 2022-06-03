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Yerel 6 çocuk babası adam boynundan vuruldu
Yerel

6 çocuk babası adam boynundan vuruldu

İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 10:04:00 -
6 çocuk babası adam boynundan vuruldu

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mayıs Salı günü İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 1241/4 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Okan Duvahan (36) ve C.B. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte C.B. yanında bulunan tabancayla Ali Okan Duvahan’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede boynundan vurulan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Duvahan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada 10 gündür tedavi altında olan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan’ın yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli C.B. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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