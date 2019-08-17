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6 bin TL yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vuran 2 kişi yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ilçesinde yaklaşık 6 bin TL alacağı için tartıştığı oto galeri işletmecisini silahla ayağından vuran 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:18
6 bin TL yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vuran 2 kişi yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ilçesinde yaklaşık 6 bin TL alacağı için tartıştığı oto galeri işletmecisini silahla ayağından vuran 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan İzmit Oto Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bililere göre, M.S.A. (39), E.A. (31) ile birlikte yaklaşık 6 bin TL alacağı olan Y.S. (39)’den parasını almak için işlettiği oto galeriye gitti. İş yerine giren M.S.A, E.A. ve Y.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cebindeki tabancayı çıkartan E.A., Y.S.’ye ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Y.S. yaralanırken, M.S.A ve E.A. koşarak dükkandan çıktı. Şahıslar bir otomobille olay yerinden kaçtı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.S. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şahısların olay yerinden kaçtıkları otomobil, İzmit ilçesi Bağçeşme Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.S.A ve E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.


Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğüne getirilen şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:18
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