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6 bin DEAŞ'lı planı

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yönelik kararlı mesajlar verirken terör örgütü PKK yine DEAŞ kartına sarıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:19
6 bin DEAŞ'lı planı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik kararlı mesajları ile panikleyen terör örgütü PKK/YPG yine DEAŞ kartına sarıldı. Zeytin Dalı harekatında hapishanelerdeki DEAŞ’lıları ön cephelere süren, bombalı saldırılar düzenleten terör örgütü, yine aynı planı devreye aldı.

SINIRA GÖNDERİLECEK

PKK, Hol, Rukban, El Omar, Deir El Zor ve Baguz kamplarında tutulan ve sayıları 6 bine ulaşan DEAŞ’lıyı Türkiye’ye karşı savaşmaya zorluyor. Kampları gezen örgüt elebaşları “Ailelerinizi serbest bırıkacağız” diyerek ikna ettiği DEAŞ’lıları silahlandırarak Türkiye sınırına sevk ediyor.

AVRUPA’YI TEHDİT ETTİLER

Terör örgütü, Avrupa ülkelerini Türkiye’ye karşı kışkırtmak için de yine DEAŞ kullanıyor. Uluslararası basına konuşan örgüt elebaşları “Türkiye operasyon başlatırsa DEAŞ’la mücadale biter” diyerek Avrupa’yı tehdit ediyor. Örgütün sözcülerinden Lokman Ehme, “DEAŞ tehlikesi hala bitmedi. Olası bir saldırı durumunda bölgedeki cezaevleri ve kamplarda tutulan DEAŞ’lılar ile aileleri tüm dünya için tehdit oluşturabilir. Olası bir saldırı ile DEAŞ’lılar kaçabilir” iddiasında bulundu. Kandil’deki teröristbaşı Cemil Bayık da tehdidi bir adım öteye taşıdı. Bayık, “DEAŞ toparlanır ve vahşi yöntemlerini yeniden kullanmaya başlar” ifadelerini kullandı.

NAKLİYAT SÜRÜYOR

Öte yandan bugüne kadar terör örgütüne en az 25 bin TIR dolusu silah ve mühimmat teslim eden ABD sevkiyata hız verdi. ABD, son 5 günde Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye iki ayrı konvoy gönderdi. Yerel kaynaklar Semalka kapısı üzerinden giriş yapan 350 tırın zırhlı araç ve ağır silah yüklü olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:19
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  4. DAEŞ
  5. DÜNYA Haberleri

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