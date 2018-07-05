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6 bin 832 polisle dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin katılımı ile operasyon düzenlendiği bildirildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 02:15
6 bin 832 polisle dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin katılımı ile 3 bin 53 ikamette "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon" düzenlendi.

Operasyonlarda, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 169, yaralama suçundan 175, cinsel suçlardan 25, yağma suçundan 33, dolandırıcılık suçundan 73, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 35, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ile diğer suçlardan aranan 787 şahıs olmak üzere toplam bin 314 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 kesici alet, 36 mermi, 40 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 02:15
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. FETÖ/PDY
  3. Asayiş

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