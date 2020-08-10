6 bin 600 senelik mezarlıktan 'gelir eşitsizliği' çıktı

ABD, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık’tan bir araştırma ekibi, insan topluluklarındaki eşitsiz gelir dağılımının en az 6 bin 600 sene öncesine dayandığını gösteren kanıtlara rastladı.

Antiquity adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, eski bir Polonya mezarlığında bulunan iskeletler üzerindeki incelemeler ve bulgular anlatıldı. Polonya'nın Osłonki kentindeki mezarlıktan elde edilen bulgular, gelir eşitsizliğinin tarihçilerin inandığından çok daha eskilere dayandığını ortaya koydu.

Süs eşyalarıyla gömülmeyenlerde karbon izotopuna rastlanmadı

Independent'in haberine göre; iskeletlerin bulunduğu kazı çalışmasını yürüten ekip, 18 ila 45 yaşındaki 30 yetişkinin kalıntılarını araştırdı. Son adımda ise aynı zaman diliminde bölgede yaşayan sığırların kemikleri incelendi. İnsanlardan bazıları kolyeler, saç bantları ve bakır boncuklarla gömülmüştü. Bu da onların daha ayrıcalıklı ailelerden gelmiş olabileceğine dair bir ipucu olarak görüldü. Ancak gelir eşitsizliğinin varlığına dair yeterli bir kanıt değildi. Ekip daha sonra süs eşyalarıyla gömülen bu kişilerin kemiklerinde belirgin oranda karbon izotopu bulunduğunu belirledi. İzotopların sığırlarda da gözlemlenmesi, bu insanların yerli sığırları yediği anlamına geliyordu. Süs eşyalarıyla gömülmeyen insanlarda ise kayda değer oranda karbon izotopuna rastlanmadı. Bu da yerli sığırları tüketmediklerine işaret ediyordu.

Araştırmacılar ayrıca, sığırlardaki karbon izotop oranının hayvanların açık alanda otladıklarını gösterdiğini ifade etti. Söz konusu oran genellikle geniş, açık, güneşli tarlalara erişimi olan modern sığırlarda görülüyor.

Phys.org’a göre tüm bu bulgular, süslü eşyalarla gömülen ve yerli sığır eti tüketen kişilerin büyük ihtimalle arazi sahibi ailelere ait olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, bunun gelir eşitsizliğinin kanıtı olduğunu söylüyor.