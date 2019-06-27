6 bin 300 konut için ilk adım! İstanbul yenileniyor

Akit Ekonomi

Dar ve orta gelirli ailelere yönelik 50 bin sosyal konut projesi çerçevesinde İstanbul’da 6 bin 300 daire için ilk kura çekildi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen proje dahilinde Başakşehir Kayabaşı bölgesinde bulunan 4 bin 467 daireden 2 bin 338’i sahiplerini buldu. 2 bin 129 konutun çekilişi ise bugün gerçekleşecek.

Rekor başvuru

Geniş katılımlı kura töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye’de başlattığı 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdiklerini belirtti. Kurum, ‘Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye’ sloganıyla çıkılan projeye yaklaşık 636 bin başvuru geldiğine işaret etti.

67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru aldıklarını aktaran Kurum, şunları söyledi: “Bugüne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. 18 bin 52 hak sahibimizi belirlemiş olduk. Akabinde inşaat süreçlerine girip 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. Kurada kendilerine konut çıkanlar gayet mutlu, hayırlı olsun. Çıkmayanlar ise hiç üzülmesin biz projelere devam edeceğiz. Tabii sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de çok elzem. Vatandaşımızın kentsel dönüşümde mağdur olmaması adına düzenleme yaptık. 3194 sayılı kanunla şehirlerimizin düzenlemesine gittik. Açıkladığımız manifesto çerçevesinde bu projeleri gönül birliği içerisinde gerçekleştireceğiz.”

İmar Barışı’na da değinen Kurum, “Müracaat için süre 15 Haziran’da doldu. Ödeme süresi de 30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanıyor. Bugüne kadar İmar Barışı’na 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu” dedi.

Kaçak yapıya neşter vurulacak

İmar Barışı’nın 31 Aralık 2017’den önce yapılan yapıları ilgilendirdiğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tarihten sonra yapılmış kaçak yapılar yine bizim doğal sit alanlarımızda, tarihi ve kültürel sahalarımızda yapılan yapılarımıza ilişkin de devletimiz, bakanlığımız her türlü kararlılığı gösterecek. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapıların yıkımıyla ilgili süreci de kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Kaçak yapı meselesini ülkemizin gündeminden inşallah tamamen bu düzenlemeyle çıkarmış olacağız..”

Projelerimiz devam ediyor

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise son 16 yılda 843 bin 798 konut rakamına ulaştıklarına dikkat çekerek, “Yaklaşık 3 buçuk milyon vatandaşımızı konut sahibi yaptık. 50 bin yeni sosyal konut üretilmesi kapmasında projelerimiz hızla devam ediyor. Şimdiye kadar 37 projenin konut kuraları çekilerek 15 bin 52 hak sahibi belirlendi. 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 50 bin sosyal konut kapsamındaki kura çekimleri tamamlanmış olacak” açıklamalarında bulundu.