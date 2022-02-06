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Siyaset “6 benzemezler” haftaya buluşuyor
Siyaset

“6 benzemezler” haftaya buluşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:51:00 -
“6 benzemezler” haftaya buluşuyor

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanlarının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi. Alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak. Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.

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