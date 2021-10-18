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Ekonomi 6 ayrı paftada düğmeye basıldı! Yeni müjdeler gelebilir
Ekonomi

6 ayrı paftada düğmeye basıldı! Yeni müjdeler gelebilir

Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 08:30:00 -
6 ayrı paftada düğmeye basıldı! Yeni müjdeler gelebilir

Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.

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