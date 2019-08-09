6 aylık cirosu 6 milyara dayandı!

2019’un ilk yarısında 439 milyon TL net kâr açıklayan Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi, FAVÖK rakamını da geçen yılın 6 ayına göre yüzde 26 artırarak 890 milyon TL’ye çıkardı. Petkim’in toplam net satışları da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artış gösterdi. Geçen yılın son çeyreğinde yapılan planlı bakımın ardından yüksek bir üretim performansı yakalayan Türk sanayisinin üretim devi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 100 kapasiteye ulaştı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Tesis genelinde başlattığımız dijital dönüşüm ve geçen yılın son çeyreğindeki planlı bakım ile üretim seviyemizi rekor düzeye taşıyacak bir strateji izledik ve kârlılığımızı artırdık. STAR Rafineri’nin de sinerjisiyle bu dönemi en iyi ve en verimli şekilde tamamladık” dedi. Mammadov, şunları söyledi: “Orta vadede hammaddemizin tamamına yakınını karşılamayı hedeflediğimiz STAR Rafineri’yle sağlanan sinerji, önümüzdeki dönemde verimliliğimizi daha da artıracak. Öte yandan; kültürel dönüşüm ve değer oluşturma programı ‘Petkim Benim’ kapsamında yürüttüğümüz operasyonel mükemmellik çalışmalarımızın da faydalarını görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın katkısıyla uygulamaya geçirdiğimiz ve şirketimize katkı sağlayan bu programı kesintisiz sürdüreceğiz.”