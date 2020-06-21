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Aktüel

6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından yapılan 6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:09:26 -
6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından yapılan 6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 şüpheli şahsa yönelik yürütülen 6 aylık çalışma kapsamında 33 ayrı olayda ara delillendirmeler yaptı. Yapılan bu yakalamalar sırasında toplamda bin 235 gram esrar maddesi, 130,5 adet ecstacy hap, 105 adet lyrica hap ve 15,54 gram metamfetamin madde ele geçirildi. Soruşturma dosyası kapsamında 16 şüpheli şahsa yönelik, Trabzon’un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar için “Şehit Yunus Çavdar" operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 parça halinde 97 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait toplamda 89 adet dolu fişek, 1 kök hint keneviri bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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