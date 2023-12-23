6 askerin şehit olduğu saldırının detayları ortaya çıktı! Hainler sisi fırsat bildi

Hakkâri’nin Çukurca İlçesinin tam karşısındaki Irak toprakları içinde dün teröristlerin düzenlediği hain saldırının ayrıntılarına SÖZCÜ ulaştı. Teröristlerin bölgede yaşanan yoğun sağanak yağış sonrasında çöken sisi fırsat bilerek 3 ayrı noktadan üs bölgesine saldırdıkları, sisli havada İHA ve SİHA ve helikopterlerin gece görüş cihazlarının çalışamadığı ortamda hainlerin 6 askerimizi şehit olmasıyla sonuçlanan saldırıyı düzenledikleri belirlendi. Saldırı sonrasında kaçış güzergâhları kontrol altında alındı ve 9 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede görüntü alınamadı

PKK’lı teröristlerin Hakkâri Çukurca, Şemdinli, Derecik sınırı ile Şırnak’ın Beytüşşebap, Uludere ve Silopi İlçelerinden Türkiye’ye sızmalarını önlemek amacıyla 17 Nisan 2022 günü Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtı devam ederken, dün PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 6 askerimiz şehit oldu.

Teröristlerin Mehmetçiğin konumlandığı üs bölgesine saldırı için günler öncesinden hazırlık yaparak hava durumunu takip ettikleri, İnsansız Keşif Uçakları ile Silahlı İnsansız Hava Araçları ve taarruz helikopterlerinin görüntü alamadığı, bulutlu, yağışlı ve sisli hava kolladıkları anlaşıldı. Teröristlerin dünkü yoğun sağanak yağış sonrası bölgeye çöken yoğun sis üzerine gün batımına yakın havanın karardığı anda pusuda bekledikleri öğrenildi.

Dün 16.15'te gerçekleşti

Çöken sis nedeniyle görüş mesafesinin neredeyse bir metrenin altına düşmesi üzerine saat 16.15 sıralarında teröristlerin yeni nesil AT-4 ve Konkurs füzeleri ile roketatar ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdikleri saldırıda Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşın şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.

Grubun başındaki terörist öldürüldü

Sisli, kapalı ve yağışlı havalarda hava ve teknolojik görüntü aygıtlarının çalışmaması veya sağlıklı görüntü kaydedemeyişinden yararlanan teröristlerin kaçış güzergâhları kontrol altına alındı. Üzerlerinde arazi yapısıyla uyumlu kamuflaj kıyafetleri bulanan, hava ve kara operasyonlarından kurtulmaya çalışan teröristler 4 farklı kaçış noktasında kıstırıldı. Operasyonda 1’i saldırının başında yer alan Avareş Dijwar kod adlı grup sorumlusu olmak üzere 9 terörist yanlarındaki silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar kesintisiz devam ediyor.

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Pençe Kilit'te 125 şehidimiz var

700’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği 17 Nisan 2022’den bu yana Pençe Kilit harekatında şimdiye kadar 1 Binbaşı, 4 Üsteğmen, 9 Teğmen, 9 Astsubay, 63 Uzman Çavuş, 31 sözleşmeli er ve 8 korucu olmak üzere 125 güvenlik görevlisi de şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri şöyle:

Binbaşı: Mehmet Duman,

Üsteğmen: Ömer Delibaş, Serkan Erkuş, Tunahan Yavuz, Abdullah Köse.

Teğmen: Kaan Kanlıkuyu, Bekir Can Kerek, Abdulkadir Güler, Ömer Faruk Civelek, Ömer Bağra, Duabey Onur Öztürkmen, Fatih Uğur Altınbaş, Eril Alperen Emir, Ramazan Günay.

Astsubay: Batuhan Şimşek, Okan Meteöz, Gökhan Ağıl, Yusuf Ataş, Emre Sevinç, Buğra Çalgay, Ünal Sipahi, Musa Esat Kaya, Necdet Çalış.

Piyade uzman çavuş: Furkan Gök, Kubilay Çon, Mümin Çarkçı, Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay, Hasan Çatal, Muhammed Serttaş, İslam Sancak, Gökhan Demir, Ömer Yıldırım, Mehmet Ali Çap, Ramazan Gök, Kadir Kemik, Sercan Baş, Abdullah Bayram, Serkan Taşçı, Enes Özgül, Serhat Bal, Muhammet Mustafa Koca, Murat Yıldırım, Ömür Ertuğrul Sarı, Selahattin Taşkın, Remzi Nişan, Mehmet Burak Keçe, Reşat Ergin, Halil Koç, Mustafa Demir, Mahsun Şimşek, Ümit Kesti, Fatih Kalkan, Harun Yıldırım, Savaş Borlu, Muhammed Karaçam, İbrahim Han, Cemil Yavaş, Faim Bozkurt, Lokman Akçağlayan, Halil Yıldız, Sinan İnak, Mustafa Yıldız, Eyüp Uğurlu, Mustafa Işık, İbrahim Halil Yiğit, Nedim Korkmaz, Mustafa Bazna, Cem Ahmet Kaya, Halil Şahin, Alpay Aras, Enes Kırmızıkoç, Kemal Özek, Uğur Özdemir, Özkan Lale, Mustafa Sezer, Ege Süleyman Görece, Ali Demir, Erkan Selçuk, Caner Torun, Recep Parlak, Mehmet Emre Teke, Mustafa Çakmak, Mehmet Serinkan, İsmail Yazıcı.

Sözleşmeli er: Fırat Canlı, Doğukan Korkmaz, Nurettin Uzun, Yunus Kalkan, Selman Güler, Celal Tekedereli, Mehmet Meral, Fuat Özer, Cüneyt Taşyürek, Fırat Güner, Mustafa Öztürk, İsmail Esmer, İsmail Ünal, Mehmet Demir, Hakan Köroğlu, Hüseyin Korkmaz, Adem Avunan, Muhammet Küçük, Özcan Kaya, Hasan Taş, Furkan Günergök, Erdem Kavlak, Mehmet Can, Mahmut Üçdağ, Bünyamin Barlık, Alican Güneş, Emrah Gündüz, Fevzi Kızıltaş, Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu, Emre Taşın.

Güvenlik korucusu: Kemal Alim, Hüseyin Sarı, Mehmet Emin Sak, Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik ve Kerem Encü.

Kaynak: Sözcü