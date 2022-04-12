5'li market zincirinden sonra yemciler de cezayı haketmiş!
Zincir marketlerin fırsatçılığına geçit vermeyen Rekabet Kurumu, yem üretimi ve satışı yapan teşebbüslere yönelik açtığı soruşturmada sözlü savunma talep etti. Soruşturmayı yürüten heyet, ilgili şirketlere para cezası kesilmesini istedi.
Rekabet Kurumu'nun, yem üretimi ve satışı yapan şirketlere yönelik 2021 yılında başlattığı soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
İlgili şirketler bugün kuruma savunma verecek
Yem şirketlerine para cezası verilmesini isteyen heyet, soruşturmaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş., C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş., Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğu;
- Anılan teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağı;
- Bu çerçevede adı geçen teşebbüslere, aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği; sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.