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Gündem 5'inci Yargı Paketi Meclis'te yasalaştı! 'İcra ile çocuk teslimi' ayıbı sona erdi!
Gündem

5'inci Yargı Paketi Meclis'te yasalaştı! 'İcra ile çocuk teslimi' ayıbı sona erdi!

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. 5. Yargı Paketi ile ebeveynleri boşanmış çocukların teslimi sil baştan yeninden düzenlendi, icra sistemindeki tüm satışlar elektronik ortama taşındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 23:31:00 - 2021-11-24 23:34:28
5'inci Yargı Paketi Meclis'te yasalaştı! 'İcra ile çocuk teslimi' ayıbı sona erdi!

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Köklü değişiklikler içeren düzenleme ile ebeveynleri boşanmış çocukların teslimi sil baştan yeninden düzenlendi.

"Çocuk teslimi" başlığı sil baştan düzenlendi

Kanun teklifiyle İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan "çocuk teslimi", "çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası", "çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması" ve "çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası" başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılıyor.

Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek.

İlam ve tedbir kararlarında yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacak

İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacak. İlam ve tedbir kararları müdürlükçe görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecek.

Korona izni uzatılıyor

Açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılacak.

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