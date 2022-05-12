5G'yi göremeden 6G’nin projeleri ortaya çıktı

Samsung’un Yönetici Başkan Yardımcısı ve Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezi Başkanı Sunghyun Choi “6G iletişim teknolojisini anlamak, geliştirmek ve standart hale getirmek için uzun zaman önce yola çıktık. Bir sonraki hiper bağlantılı deneyimi hayatın her köşesine getirme vizyonumuzu yaymak için liderlik etmeye ve bulgularımızı paylaşmaya kararlıyız.” açıklamasını yaptı. Başka bir deyişle, Güney Koreli teknoloji devi, yeni nesil standardı piyasaya sürmek için çalışmalara başladı.

Ayrıca 6G, “yüzlerce MHz ila onlarca GHz” arasında değişen ultra geniş bant bant genişliğine sahip bir spektrum gerektirecektir. Daha basit bir ifadeyle, bu, yüksek kaliteli mobil hologramlara ve gerçekten sürükleyici genişletilmiş gerçekliğe (XR) de izin verecektir. Şirket ayrıca yeni nesil iletişim standardının kapsamını iyileştirmeye odaklanıyor. Bunun için 1GHz’in altındaki düşük banttan 1 ila 24Ghz aralığındaki orta banta ve hatta 24 ila 300GHz aralığındaki yüksek bantlara kadar 6G için mevcut tüm bantları düşünüyor.

6G’nin sunduğu olası iyileştirmelere ulaşan Samsung, 6G’den gelen hızların, 5G ağlarındaki 20Gbps’den 50 kat daha hızlı olan saniyede 1 Terabit’e (Tbps) ulaşabileceğini iddia ediyor. Haziran 2021’deki testleri sırasında şirket, iç mekanlarda 15 metre mesafede 6Gbps veri hızı göstermeyi başardı. İç mekanda 30 metre mesafede, ağ 12Gbps veri hızına sahip olmayı başardı. 120 metre mesafede bile, veri hızı hala 2.3Gbps’ye ulaşıyordu. Samsung, gelecekte 6G araştırmasının bulgularını ve daha fazla ayrıntıyı paylaşmayı planlıyor.