“5G’nin asıl kazananı şirketler ve sektörler olacak”

Akit Ekonomi Fransa

Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell, 5G alanında emin adımlarla ilerliyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 5G ile mobil tarafta ses ve internet iyileştirmesinin çok ötesinde yepyeni bir sisteme giriş yaptıklarını belirterek, “5G bireylerden çok aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor” dedi.

Dünya rekoru kırdık

Turkcell’in 5G kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Erkan, şunları söyledi: “5G’yle mobil tarafta ses ve internet iyileştirmesinin çok ötesinde yepyeni bir sisteme giriş yapıyoruz. Burada uçtan uca bir ekosistemden bahsediyoruz. 5G’nin getirdiği dijitalleşme teknolojisi sektörleri dönüştürecek. Bu nedenle 5G bireylerden çok aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor. 5G’de öncüyüz. İlkleri hayata geçiriyoruz. İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda 5G’yi cep telefonlarıyla buluşturarak 2.2 Gbps hızları aşıp dünya rekoru kırdık. Turkcell olarak tüm dünyadan telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları yürütüyoruz.

Hızlı hareket etmeliyiz

5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerde de aktif olarak rol oynuyoruz. Ticaret savaşlarının derinleştiği globalleşmenin arka plana itilmeye başladığı günümüzde rekabette önde olabilmek adına 5G gibi yeni gelişen teknolojilerde kendi çözümlerimizi geliştirmek için hızla harekete geçmeliyiz.”

Ortak şirket yabancı yatırımcıyı cezbedecek

5G için fiberin baz istasyonlarına (FTTS) kadar temin edilmesi gerektiğini ifade eden Erkan, evlere kadar fiber (FTTH/B) yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Erkan, “Mobil altyapının geliştirilmesi adına fiber altyapı yatırımları desteklenmeli. Mükerrer yatırımların engellenmesi adına altyapı paylaşımları teşvik edilmeli. Son 3 yıldır fiber altyapıyı yaygınlaştırma konusunda ne yazık ki bir yol alamadık. Bu konuda tek bir çivi dahi çakamadık. Karayolları, orman alanları gibi lokasyonlarda aktif altyapı paylaşımı sağlanmalı” diye konuştu.

Yeni yatırımlar çekebiliriz

Erkan, ortak altyapı konusunda ise şu önerilerde bulundu: “Burada altyapı sahibi işletmecilerin, altyapılarını satmaları veya ayni sermaye karşılığında yeni kurulacak Türkiye Ortak Altyapı Şirketi’ne devretmeleri tavsiye edilmektedir. Yapılacak iş modeli değerlendirmelerine göre kurulacak şirketin yüzde 100 kamu veya kamu-özel sektör iş birliği olması değerlendirilebilir. Türkiye Ortak Altyapı Şirketi; sabit getirili-risksiz yatırım arayan küresel fonlar için önemli bir cazibe unsuru olacak ve ülkemize büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırım olanağı sağlayacaktır.”

“40 bin sporcunun yanında olduk”

A Milli Takım’ın da ana sponsoru olan Turkcell’in Türk sporuna sunduğu katkılara da değinen Genel Müdür Murat Erkan, bu alandaki faaliyetlerini şöyle özetledi: Türkiye Futbol Federasyonu’yla (TFF) olan kader birliğimizi 2021 yılında kadar uzattık. TFF’nin tarihinde ilk dijital anlaşmayı Turkcell’le yapmasından gurur duyduk.

Turkcell Gelibolu Maratonu

-Bu yıl beşincisi düzenlendi.

Her katılımcı için 10 fidan, yaklaşık 100 bin fidan tarihi yarımadaya dikilerek ‘Turkcell Barış Ormanı’ büyümeye devam edecek.

-Bedensel Engelli Spor Federasyonu’na bağlı 18 branşın sponsoruyuz.

Türksporu projesi

-Toplamda 600 milyon TL’nin üzerinde maddi destekle yaklaşık 40 bin sporcunun yanında olduk.

-Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ana sponsoru olduk.

Projede ilk iki tarama döneminde 81 ilde 1 milyon 200 bin çocuk taramadan geçti.

Futbol kulüplerinin dijitalleşmesi

-Futbol kulüplerimizi gelir getiren iş modelleri ile destekliyoruz.

Galatasaray taraftarları için 3 dijital paket oluşturduk: Sarı, Kırmızı, Şampiyon.

Trabzonspor, Bursaspor ve en son Malatyaspor için ise taraftar hatları üzerinden gelir getiren iş modelleri hayata geçirdik.