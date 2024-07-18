5G’den 50 kat hızlı 6G için sürpriz gelişme, çok yakında hayatımıza girecek! Türkiye'den alınan karar!

Kablosuz iletişimde yeni bir dönem başlıyor. Hali hazırda Türkiye henüz 5G’ye geçebilmiş değil. Fakat teknoloji konusundaki öncü ülkeler 6G için hazırlıklarında sona geldi.

6G basit anlamda 5G’den yaklaşık olarak 50 kat daha hızlı bir kablosuz bağlantı fırsatı sunacak. Bu da gecikme süresinin sıfıra yakınlaşması ve bir çok ütopik teknolojinin gerçekleşmesi anlamını taşıyor. Yıllardır hayali kurulan uzaktan ameliyatlar da bunlardan biri.

Peki 6G konusunda dünya ne kadar yol katetti. Bilindiği üzere Çin daha önce 6G’yi 2030 yılında kullanıcılarına sunacağını açıklamıştı. Japonya ise bu konuda büyük bir ilerleme kaydetti.

5G’den 50 kat hızlı 6G için sürpriz gelişme, çok yakında hayatımıza girecek

Japonya Pekin’de yapılan son araştırmalar, mevcut 5G ekipmanlarına sağlanacak destekle, 6G hızına ulaşılabileceğini ortaya koydu. Hali hazırda bu ekipman destekleri ile 5G hızının 10 katına ulaşılabilmiş durumda. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalar ile 6G hızına yakın hızlara ulaşılabileceği belirtiliyor.

Bu çalışmaların en önemli artısı, 6G’ye geçiş sürecini önemli ölçüde ucuzlatacak olması. Eğer Japonya bu çalışmalarda istediği verimi alırsa 6G’ye 2030 yılından önce geçmeyi planlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatta Japonya’nın bu çalışmaları başarılı olursa, 5G alt yapısına sahip diğer ülkelerin de maliyeti azaltmak adına benzer teknolojiler kullanacağını söyleyebiliriz.