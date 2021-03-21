5G’de yeni dünya rekoru

Güçlü fiber altyapısı ile Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olan Türk Telekom, Nokia iş birliğinde 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan ‘Milimetre Dalga’ ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla Türkiye’de ilk defa deneyen operatör oldu.

Öncü rol üstleniyor

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “5G test şebekesi üzerinden sadece Milimetre Dalga spektrumunu kullanarak gerçekleştirdiğimiz deneme ile 4.5 Gbps üzerinde hızlara ulaşarak yine bir dünya rekoruna imza attık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G’nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor. Güçlü fiber altyapımızla Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olarak, bu teknoloji ile ilgili önemli bir deneyimi daha rekorla sonuçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün olduğu gibi, gelecekte de ülkemizde, tüm yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi. Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan, ise “Türk Telekom ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığımızla, bugün sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için bir başka önemli kilometre taşına daha imza attık. Nokia’nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, Nokia’nın 5G ve inovasyon alanlarındaki liderliğinin bir kanıtıdır” açıklamasında bulundu