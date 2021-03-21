  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji 5G’de yeni dünya rekoru
Teknoloji

5G’de yeni dünya rekoru

Türk Telekom, yeni teknolojileri deneyen, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında olma hedefi ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 5G test şebekesi üzerinde Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği denemede Türk Telekom, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:30:00 -
5G’de yeni dünya rekoru

Güçlü fiber altyapısı ile Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olan Türk Telekom, Nokia iş birliğinde 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan ‘Milimetre Dalga’ ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla Türkiye’de ilk defa deneyen operatör oldu.

Öncü rol üstleniyor

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “5G test şebekesi üzerinden sadece Milimetre Dalga spektrumunu kullanarak gerçekleştirdiğimiz deneme ile 4.5 Gbps üzerinde hızlara ulaşarak yine bir dünya rekoruna imza attık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G’nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor. Güçlü fiber altyapımızla Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olarak, bu teknoloji ile ilgili önemli bir deneyimi daha rekorla sonuçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün olduğu gibi, gelecekte de ülkemizde, tüm yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi. Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan, ise “Türk Telekom ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığımızla, bugün sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için bir başka önemli kilometre taşına daha imza attık. Nokia’nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, Nokia’nın 5G ve inovasyon alanlarındaki liderliğinin bir kanıtıdır” açıklamasında bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japonya'da meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğü revize edildi
Dünya

Japonya'da meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğü revize edildi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında dün meydana gelen depremin büyüklüğü 6,9 olarak değiştirildi.
Haftalık vaka haritası açıklandı! 5 il alarm veriyor
Sağlık

Haftalık vaka haritası açıklandı! 5 il alarm veriyor

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Samsun, Giresun, Sinop,..
21.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay