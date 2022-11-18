5G - Akıllı ulaşım sistemleri: İmzalar atıldı! Geleceğin teknolojisini geliştirecekler!

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, yenilikçi yaklaşımı ve AR-GE alanındaki uzmanlığı ile otomotiv endüstrisinin geleceğinde önemli rol oynayan teknolojilere yönelik yatırımlarını ve ekosistem öncelikli iş birliği projelerini sürdürüyor.

Şirket, bu kapsamda sürdürdüğü bağlantılı araçlar odaklı yenilikçi projesi için mobil genişbant iletişim teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından olan ULAK Haberleşme AŞ ile bir protokol imzaladı.

Protokolün imzalanması vesilesi ile düzenlenen törene Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan ve her iki firmanın üst düzey yöneticileri katıldı.

- GELECEĞİN ŞEHİRLERİ İÇİN AKILLI ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Günümüzde akıllı şehir uygulamaları, artan nüfus ve büyük şehirlerin sürekli göç almaları sebebi ile bir zorunluluk haline geliyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirilen akıllı ulaşım sistemleri, araçlar ile araçların, binaların, sistemlerin, yayaların, nesnelerin haberleşmelerini sağlayarak büyük şehirler için yaşamı ve hareketliliği daha sürdürülebilir hale getiriyor. Anadolu Isuzu, akıllı ulaşımın bir parçası olan haberleşme sistemleriyle donatılacak araçları ile 20'den fazla farklı alandaki verileri, şehirlerin ve sakinlerinin kullanımına sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan, ULAK Haberleşme olarak hedeflerinin çağın önemli ve vazgeçilmez bir parçası olan iletişimi, yerli ve milli imkanlardan yararlanmak suretiyle, sürdürülebilir, uçtan uca ve güvenli şekilde sağlamak olduğunu bildirdi.

Yenilikçi, dinamik ve AR-GE'ye dayalı çözümleriyle Türkiye'ye katkı sağladıklarını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"5G ile hayatımıza dahil olacak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)'ne yönelik projelerimiz de devam ediyor. V2X (Vehicle-to-Everything) teknolojilerine yönelik çözümlerimiz ile ulaşımın daha güvenli, konforlu ve verimli bir hal almasını hedefliyoruz. Ülkemizde hem mobil haberleşme altyapılarının hem de araç üretimlerinin yerli ve milli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik teknoloji hamlesi, iki sektörü birden ilgilendiren ve büyük bir dönüşüm sağlayacak V2X teknolojisi için önemli bir fırsat doğuruyor.

ULAK Haberleşme olarak ülkemizin köklü firmalarından biri olan Anadolu Isuzu ile bir iş birliğini başlatmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Akıllı şehirlerin yapılanarak hayatımızda önemli bir konuma ulaşmasında büyük bir adım olan bu iş birliğinin önce sektörümüze ve Türkiye'ye sonrasında globale yön vermesini temenni ediyoruz."

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da yenilikçi yaklaşımlarıyla ekosistem düzeyinde teknoloji işbirlikleri kurup geliştirmeye büyük bir önem verdiklerini kaydetti.

Hayata geçirdikleri iş birliği projeleri ile özellikle yerli startup girişimlerle, üniversitelerle ve ilgili kamu kuruluşları ile birçok çalışmayı yürüttüklerini belirten Arıkan, "Bu doğrultuda ülkemizin önde gelen kurumlarından olan ve yerli ve milli haberleşme teknolojileri geliştiren ULAK Haberleşme A.Ş. ile hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok değerli bir işbirliğini başlatıyoruz. Geleceğin akıllı şehir altyapılarının en önemli yapıtaşlarından biri olan akıllı ulaşım sistemleri alanındaki bu proje ile ULAK Haberleşme ile birlikte sektörümüze öncülük etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geliştirilecek olan proje kapsamında yüksek teknoloji aracılığı ile araçlar ile insanların, başka araçların ve altyapı sistemlerinin haberleşmesi sağlanacak; elde edilen bilgiler ise faydalı olacak şekilde sürücü ve filoların kullanımına açılacak. Projenin ilk fazı 18 ay içerisinde tamamlanacak.