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58 yıl önce ölen dedesi için telefon geldi, şoka girdi! "Önce yeğenim sandım"

Bursa’da 58 yıl önce hayatını kaybeden Salih Koç'un nüfus kayıtlarında hala sağ olarak gözüktüğü ortaya çıktı. Şaşırtan olay, Emniyet'in Koç'un torununu araması ile ortaya çıktı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:41
58 yıl önce ölen dedesi için telefon geldi, şoka girdi! "Önce yeğenim sandım"

Bursa'da polis tarafından telefonla aranan 58 yaşındaki Enver Koç, 1960 yılında 92 yaşında hayatını kaybeden dedesi Salih Koç’un kendisine ölüp ölmediğinin sorulması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Enver Koç, dedesinin kendisinin doğduğu yıl olan 1960 yılında hayatını kaybettiğini söyledi.

"Yeğenim sandım"

Kendisini arayan emniyet yetkililerinin 1874 doğumlu dedesinin hala sağ gözüktüğünü bildirdiğini anlatan Enver Koç, “Beni telefonla emniyetten aradılar. İfadeye gelebilir misin dediler. Bana Salih Koç ile ilgili olduğunu söylediler. Ben de yeğenim Salih Koç sandım. Ancak 58 yıl önce ölen dedem için çağırdıklarını söylediler. Çok şaşırdım. 1874 doğumlu dedem kayıtlarda hala yaşıyor gözüküyormuş. Dedem öleli 58 yıl oldu. Şu an yaşasaydı 144 yaşında olacaktı. Bu yaşta birinin sağ olamayacağını anlayıp bizi aramışlar. Bu şekilde Türkiye’de 6 milyon ölünün sağ olarak gözüktüğü bilgisi verildi” dedi.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:41
  1. Emniyet
  2. Bursa
  3. nüfus kaydı

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